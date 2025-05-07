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Производственные здания в Кохановском сельском Совете, Беларусь

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Производство 937 м² в Коханово, Беларусь
Производство 937 м²
Коханово, Беларусь
Площадь 937 м²
Продаются  производственные помещения (здание арочника, здание проходной), расположенные по …
$180,000
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