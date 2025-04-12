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Коммерческая недвижимость в Кохановский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческое помещение 16 м² в Кохановский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 16 м²
Кохановский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 16 м²
Продается участок размером 48 соток для строительства магазина, СТО, шиномонтажа и т.д.. ✔️ …
Цена по запросу
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов