Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Кореличский район
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Кореличском районе, Беларусь

Мирский сельский Совет
5
2 объекта найдено
Дом в Луки, Беларусь
Дом
Луки, Беларусь
Площадь 97 м²
Продается кирпичный дом с высокими потолками,с двумя входами.Дом для постоянного проживания …
$11,200
Оставить заявку
Дом в Жуховичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жуховичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 157 м²
Количество этажей 2
Благородный дом в классическом английском стиле, рядом с гп. Мир в д. Прилуки. Гродненская о…
$27,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Кореличском районе, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти