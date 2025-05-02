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Дома с садом в Кореличском районе, Беларусь

Мирский сельский Совет
5
3 объекта найдено
Дом в Кореличи, Беларусь
Дом
Кореличи, Беларусь
Площадь 60 м²
Продается капитальный  одноэтажный дом (стены - брус, обшит вагонкой) в гп.Кореличи в  120км…
$28,000
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Дом в Луки, Беларусь
Дом
Луки, Беларусь
Площадь 97 м²
Продается кирпичный дом с высокими потолками,с двумя входами.Дом для постоянного проживания …
$11,200
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Дом в Мир, Беларусь
Дом
Мир, Беларусь
Площадь 84 м²
Продается дом площадью 84.1кв м на участке 25 соток в г.п .Мир 87 км от МКАД.Красивый , свет…
$29,500
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Параметры недвижимости в Кореличском районе, Беларусь

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