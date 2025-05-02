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Жильё в Кореличском районе, Беларусь

Мирский сельский Совет
6
11 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Мир, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Мир, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 1/2
Хотите уютную квартиру для вашей семьи - это то, что вам нужно! Квартира расположена в центр…
$10,500
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Дом в Кореличи, Беларусь
Дом
Кореличи, Беларусь
Площадь 60 м²
Продается капитальный  одноэтажный дом (стены - брус, обшит вагонкой) в гп.Кореличи в  120км…
$28,000
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Дом в Луки, Беларусь
Дом
Луки, Беларусь
Площадь 97 м²
Продается кирпичный дом с высокими потолками,с двумя входами.Дом для постоянного проживания …
$11,200
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Дом в Мир, Беларусь
Дом
Мир, Беларусь
Площадь 84 м²
Продается дом площадью 84.1кв м на участке 25 соток в г.п .Мир 87 км от МКАД.Красивый , свет…
$29,500
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Дом 4 комнаты в Жуховичский сельский Совет, Беларусь
Дом 4 комнаты
Жуховичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 157 м²
Количество этажей 2
«Дом под небом» В живописной деревне Прилуки, в объятиях Гродненской области, там, где зе…
$27,000
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Коттедж в Мирский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Мирский сельский Совет, Беларусь
Площадь 263 м²
Продается действующий бизнес – Агроусадьба "Мирная" в живописном уголке Беларуси! Агроусадьб…
$183,000
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Дом в Турец, Беларусь
Дом
Турец, Беларусь
Площадь 63 м²
Большой земельный участок (0,25 га) и дом с многочисленными хозпостройками в аг.Турец. По ул…
$7,500
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Дом в Мирский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мирский сельский Совет, Беларусь
Площадь 72 м²
В живописной Гродненской области, в Кореличском районе, среди бескрайних полей и недалеко от…
$5,500
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Дом 1 комната в Мирский сельский Совет, Беларусь
Дом 1 комната
Мирский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Количество спален 2
Площадь 72 м²
Количество этажей 1
В живописной Гродненской области, в Кореличском районе, среди бескрайних полей и недалеко от…
$5,500
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Дом в Мирский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мирский сельский Совет, Беларусь
Площадь 145 м²
Наш двухэтажный дом — идеальное решение для тех, кто ценит комфорт и экологичность. Просторн…
$75,000
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Дом в Жуховичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жуховичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 157 м²
Количество этажей 2
Благородный дом в классическом английском стиле, рядом с гп. Мир в д. Прилуки. Гродненская о…
$27,000
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