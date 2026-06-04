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Дома с бассейном в Коптёвском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Дом в Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Дом
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Площадь 395 м²
Продается Усадьба в живописном месте. Расположена в центре жилой деревни, от черты Гродно – …
$414,641
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Параметры недвижимости в Коптёвском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
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