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Дома с садом в Коптёвском сельском Совете, Беларусь

5 объектов найдено
Дом в Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Дом
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Площадь 49 м²
Продается отличная дача , в СТ Лесная балка. (Коптёвский с/с).Это живописное место подойдет …
$16,500
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Дом в Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Дом
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Площадь 30 м²
Продается уютная дача около леса . Надежный домик с печным отоплением. вместительная летняя …
$19,900
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Дом в Коптёвка, Беларусь
Дом
Коптёвка, Беларусь
Площадь 234 м²
Если хочется тишины, спокойствия и уединнености, и в тоже время комфортного образа жизни, пр…
$69,000
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Дом в Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Дом
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Площадь 32 м²
Продается дача в живописном месте в СТ «Общепитовец» (Коптёвский сельсовет).На участке площа…
$7,500
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Дом в Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Дом
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Площадь 32 м²
Продается дача в живописном месте в СТ «Общепитовец».На участке площадью 7,1 сотки (земля в …
$9,500
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Параметры недвижимости в Коптёвском сельском Совете, Беларусь

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