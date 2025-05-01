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Дома с гаражом в Коптёвском сельском Совете, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Дом
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Площадь 184 м²
Местоположение: Гродненская область, Гродненский район, Коптёвский с/с., д. Бросты. Тихое, у…
$66,500
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Дом в Коробчицы, Беларусь
Дом
Коробчицы, Беларусь
Площадь 308 м²
Продается современный жилой дом в экологически чистом коттеджном поселке – Коробчицы (2 км о…
$120,000
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Параметры недвижимости в Коптёвском сельском Совете, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
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