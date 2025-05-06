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Коттеджи в Коптёвском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Коробчицы, Беларусь
Коттедж
Коробчицы, Беларусь
Площадь 328 м²
Дом для тех, кто принимает зрелые решения: комфорт, качество, экономика — всё в одном месте …
$250,000
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Параметры недвижимости в Коптёвском сельском Совете, Беларусь

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