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Коттеджи с садом в Колодищанском сельском Совете, Беларусь

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14 объектов найдено
Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 140 м²
Удачное расположение дома в современной коттеджной застройке. Тихая уютная улица, рядом авто…
$324,000
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Коттедж в Юхновка, Беларусь
Коттедж
Юхновка, Беларусь
Площадь 227 м²
Продаётся эксклюзивный современный коттедж премиум-класса 100% готовности с мебелью с СПА-ко…
$750,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 150 м²
Продается светлый, современный, качественный, готовый к проживанию коттедж в Колодищах  Все …
$330,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 337 м²
Продаётся престижный коттедж с "Спа-комплексом" премиум-класса 100% готовности с мебелью с с…
$399,000
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Коттедж в Юхновка, Беларусь
Коттедж
Юхновка, Беларусь
Площадь 207 м²
Продаётся эксклюзивный коттедж с "Спа-комплексом" премиум-класса 100% готовности с мебелью с…
$305,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 195 м²
Продаётся премиальный коттедж премиум-класса 100% готовности с мебелью престижном коттеджном…
$345,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 229 м²
Продается полностью готовый для постоянного проживания коттедж в аг. Колодищи Есть возможнос…
$160,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 444 м²
Общая площадь составляет 443,6 м2, включая жилую часть 191.2 м2, мансарду 120м2 и подвал 130…
$450,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 379 м²
Продаётся просторный, уютный дом около леса, аг.Колодищи, ул.Панасюка 12 минут езды от метро…
$385,000
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Коттедж в Городище, Беларусь
Коттедж
Городище, Беларусь
Площадь 108 м²
Продаётся новый премиальный современный коттедж премиум-класса 100% готовности в престижном …
$269,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 252 м²
В продаже VIP коттедж! Гараж на две машины 40м2! На первом этаже кухня, гостиная, кладовая, …
$649,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 275 м²
Продаётся прекрасный коттедж премиум-класса 100% готовности с мебелью в престижном коттеджно…
$399,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 287 м²
2-этажный коттедж представляет собой уютное жилище с просторными комнатами, большими окнами,…
$199,500
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 205 м²
Шикарный коттедж с ландшафтным дизайном участка ждет Вас!Продается прекрасный коттедж на уют…
$330,000
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Параметры недвижимости в Колодищанском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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