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Коттеджи с гаражом в Колодищанском сельском Совете, Беларусь

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20 объектов найдено
Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 309 м²
Продаётся эксклюзивный Футуристичный новый стильный энергоэффективный коттедж премиум-класса…
$650,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 251 м²
Продается дом в закрытом коттеджном поселке Ясная Поляна! 15 км от Минска, Московское направ…
$1,18 млн
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 75 м²
Продаётся дом возле леса в деревне Липовая Колода Дом расположен в уединенном и тихом месте,…
$160,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 279 м²
Продаётся эксклюзивный новый стильный энергоэффективный коттедж премиум-класса в престижном …
$450,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 185 м²
Продаётся коттедж премиум-класса 100% готовности с мебелью престижном коттеджном посёлке "Ко…
$300,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 185 м²
В агрогородке Колодищи на ул. Самоцветная продаётся 2 недостроенных дома (один накрыт крышей…
$185,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 140 м²
Удачное расположение дома в современной коттеджной застройке. Тихая уютная улица, рядом авто…
$324,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 163 м²
Продается просторный современный дом в живописном садовом товариществе Солнечный Бор (рядом …
$175,000
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Коттедж в Юхновка, Беларусь
Коттедж
Юхновка, Беларусь
Площадь 227 м²
Продаётся эксклюзивный современный коттедж премиум-класса 100% готовности с мебелью с СПА-ко…
$750,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 337 м²
Продаётся престижный коттедж с "Спа-комплексом" премиум-класса 100% готовности с мебелью с с…
$399,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 287 м²
Современный коттедж с баней, VIP локация! ❤️Современный коттедж 2018 года с банным комплексо…
$530,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 329 м²
Продаётся коттедж 329 кв. м(с цокольным этажом 86 кв. м и тёплым гаражом на два авто) и гост…
$349,990
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 195 м²
Продаётся премиальный коттедж премиум-класса 100% готовности с мебелью престижном коттеджном…
$345,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 326 м²
Продается строящийся коттедж, высокое качество постройки (строили для себя). Расположен на 1…
$180,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 309 м²
Продаётся эксклюзивный Футуристичный новый стильный энергоэффективный коттедж премиум-класса…
$650,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 309 м²
Продаётся эксклюзивный Футуристичный новый стильный энергоэффективный коттедж премиум-класса…
$650,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 379 м²
Продаётся просторный, уютный дом около леса, аг.Колодищи, ул.Панасюка 12 минут езды от метро…
$385,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 252 м²
В продаже VIP коттедж! Гараж на две машины 40м2! На первом этаже кухня, гостиная, кладовая, …
$649,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 205 м²
Шикарный коттедж с ландшафтным дизайном участка ждет Вас!Продается прекрасный коттедж на уют…
$330,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 246 м²
Продаётся эксклюзивный премиальный коттедж премиум-класса 100% готовности с мебелью в окруже…
$750,000
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Параметры недвижимости в Колодищанском сельском Совете, Беларусь

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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