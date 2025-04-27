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Коттеджи с бассейном в Колодищанском сельском Совете, Беларусь

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4 объекта найдено
Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 197 м²
Продаётся престижный коттедж премиум-класса с земельным участком 11 соток в аг.Колодищи, ул.…
$220,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 544 м²
Предлагаем вашему вниманию просторный дом 2022 года постройки в престижном коттеджном поселк…
$310,000
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Коттедж в Юхновка, Беларусь
Коттедж
Юхновка, Беларусь
Площадь 207 м²
Продаётся эксклюзивный коттедж с "Спа-комплексом" премиум-класса 100% готовности с мебелью с…
$305,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 252 м²
В продаже VIP коттедж! Гараж на две машины 40м2! На первом этаже кухня, гостиная, кладовая, …
$649,000
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Параметры недвижимости в Колодищанском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
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