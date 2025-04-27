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Квартиры с садом в Колодищанском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 54 м²
Продается ПОЛДОМА (квартира) в блокированном жилом доме.  п.Колодищи, ул.Чкалова Квартира в …
$67,700
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Параметры недвижимости в Колодищанском сельском Совете, Беларусь

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