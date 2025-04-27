Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Колодищанский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Гараж

Квартиры с гаражом в Колодищанском сельском Совете, Беларусь

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 33 м²
Этаж 1/1
Продаётся 2-комнатная квартира в агрогородке Колодищи с развитой инфраструктурой. Это идеаль…
$42,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Колодищанском сельском Совете, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти