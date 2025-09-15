Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Калинковичи
  4. Краткосрочная аренда
  5. Квартира

Снять квартиру на сутки в Калинковичах, Беларусь

Квартира Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Квартира на сутки Калинковичи есть все необходимое в Калинковичи, Беларусь
Квартира на сутки Калинковичи есть все необходимое
Калинковичи, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 4/9
$24
за сутки
Оставить заявку
Квартира для командировки или отдыха в городе Калинковичи в Калинковичи, Беларусь
Квартира для командировки или отдыха в городе Калинковичи
Калинковичи, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 8/9
$27
за сутки
Оставить заявку
Ищете уютное жилье в Калинковичах? Спешите! в Калинковичи, Беларусь
Ищете уютное жилье в Калинковичах? Спешите!
Калинковичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 96 м²
Этаж 5/9
$30
за сутки
Оставить заявку
Аренда двухкомнатной квартиры на сутки в Калинковичах для командированных и туристов в Калинковичи, Беларусь
Аренда двухкомнатной квартиры на сутки в Калинковичах для командированных и туристов
Калинковичи, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 84 м²
Этаж 2/9
$24
за сутки
Оставить заявку
Realting.com
Перейти