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Дома с гаражом в Юзуфовском сельском Совете, Беларусь

коттеджи
5
5 объектов найдено
Дом в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 196 м²
Дом в Минском районе, Юзуфовский с/с, д. Масловичи, 18 км. от МКАД по Мядельскому направлени…
$99,900
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Коттедж в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 200 м²
Виртуальный тур на ПК смотреть ТУТ! Замечательный коттедж-уютный и красивый-с ухоженным учас…
$150,000
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Дом в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 71 м²
Продаем обустроенный дачный дом с ухоженным участком, в небольшом уютном садовом товариществ…
$35,500
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Дом в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 54 м²
Продается уютный кирпичный садовый домик в С/Т «Ясная Радуга».  Дом 1995 года постройки. Пло…
$10,000
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Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 85 м²
Вы мечтаете о своем уголке в природе, где можно отдохнуть от городской суеты, насладиться св…
$12,500
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Параметры недвижимости в Юзуфовском сельском Совете, Беларусь

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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