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Дома с бассейном в Юзуфовском сельском Совете, Беларусь

коттеджи
5
2 объекта найдено
Дом в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 196 м²
Дом в Минском районе, Юзуфовский с/с, д. Масловичи, 18 км. от МКАД по Мядельскому направлени…
$99,900
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Дом в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 55 м²
26 км от МКАД. по  Мядельскому направлению. Добротный дом из сруба 10х7,8 м, новая крыша с у…
$17,500
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Параметры недвижимости в Юзуфовском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
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