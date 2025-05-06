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Дома с садом в Юзуфовском сельском Совете, Беларусь

коттеджи
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6 объектов найдено
Коттедж в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 197 м²
Современный дом хорошего качества из керамзитобетонных блоков в  деревне Масловичи - Великол…
$195,000
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Коттедж в Юзуфово, Беларусь
Коттедж
Юзуфово, Беларусь
Площадь 186 м²
СРОЧНО!!! ПРОДАЕТСЯ СОВРЕМЕННЫЙ 2-УРОВНЕВЫЙ КОТТЕДЖ, 100% ГОТОВНОСТИ, РЯДОМ С МИНСКОМ В АГР.…
$125,000
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Коттедж в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 200 м²
Виртуальный тур на ПК смотреть ТУТ! Замечательный коттедж-уютный и красивый-с ухоженным учас…
$150,000
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Дом в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 54 м²
Всего в 25 км от МКАД продается уютная кирпичная Дача в СТ "Камвольщик". Минский район, Мяде…
$11,500
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Дом в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 60 м²
В живописном уголке Минского района, в окружении густого леса, в садоводческом товариществе …
$32,000
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Дом в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 131 м²
Это место ранее пользовалось большой популярностью - Агроусадьба  "Ильича"  Агроусадьба нахо…
$165,000
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Параметры недвижимости в Юзуфовском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с бассейном
Недорогая
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