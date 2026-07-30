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Коттеджи с бассейном в Юзуфовском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 316 м²
Продаётся новый эксклюзивный современный коттедж премиум-класса 100% готовности в престижном…
$538,829
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Параметры недвижимости в Юзуфовском сельском Совете, Беларусь

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