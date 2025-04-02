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Дома с садом в Юшковичский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Юшковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юшковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 54 м²
Продается дом в деревне Неволож Любанского района, в 20 км от Солигорска и 17 км от Любани. …
$7,200
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Параметры недвижимости в Юшковичский сельский Совет, Беларусь

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