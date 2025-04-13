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Жильё в Юшковичский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Дом в Юшковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юшковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 54 м²
Продается дом в деревне Неволож Любанского района, в 20 км от Солигорска и 17 км от Любани. …
$6,500
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Дом в Заболоть, Беларусь
Дом
Заболоть, Беларусь
Площадь 78 м²
Дом со всеми коммуникациями на участке в 23 сотки ❤️Если вы ищете практичный и комфортный до…
$12,900
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Квартира 4 комнаты в Смольгово, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Смольгово, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 88 м²
Этаж 2/2
4-комнатная квартира по привлекательной цене ❤️ Отличная четырёхкомнатная квартира с продума…
$22,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
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Центр международной недвижимости Моя 7Я
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English, Русский
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Параметры недвижимости в Юшковичский сельский Совет, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
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