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Квартиры в Юшковичский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Юшковичский сельский Совет, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Юшковичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 88 м²
Этаж 2/2
4-комнатная квартира по привлекательной цене ❤️ Отличная четырёхкомнатная квартира с продума…
$22,000
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Параметры недвижимости в Юшковичский сельский Совет, Беларусь

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