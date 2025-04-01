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Дома с гаражом в Ивенецкий сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Ивенецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Ивенецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 31 м²
Прекрасное предложение! Представляю вашему вниманию добротный дом, расположенный в живописно…
$11,400
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Параметры недвижимости в Ивенецкий сельский Совет, Беларусь

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов