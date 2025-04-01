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Дома с садом в Ивенецкий сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Ивенецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Ивенецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 83 м²
Продается дом с земельным участком, хутор в д. Ткачи Воложинского района Минской области. Д…
$36,500
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Дом в Ивенецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Ивенецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 82 м²
Продам бревенчатый садовый дом в СТ "Крыница". Молодечненское направление. Два уровня, печь,…
$5,300
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Параметры недвижимости в Ивенецкий сельский Совет, Беларусь

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