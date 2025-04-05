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Дома с садом в Исернский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Исернский сельский Совет, Беларусь
Дом
Исернский сельский Совет, Беларусь
Площадь 44 м²
Продается дом в агрогородке Исерно Слуцкого района. Расположение: 20 км от Солигорска, 17 км…
$5,500
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