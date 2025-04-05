Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Исернский сельский Совет
  4. Жилая

Жильё в Исернский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Великая Слива, Беларусь
Дом
Великая Слива, Беларусь
Площадь 59 м²
Жилой дом в 4 км от Слуцка ❤️ Дом с большим участком в живописной деревне Великая Слива! Адр…
$6,300
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Исернский сельский Совет, Беларусь
Дом
Исернский сельский Совет, Беларусь
Площадь 44 м²
Продается дом в агрогородке Исерно Слуцкого района. Расположение: 20 км от Солигорска, 17 км…
$5,500
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Исернский сельский Совет, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов