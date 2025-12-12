Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда складов в Гродно, Беларусь

5 объектов найдено
Склад 400 м² в Гродно, Беларусь
Склад 400 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 400 м²
Этаж 1/1
Аренда помещений для склада, торговли, автосервиса, производства в 1 км от Гродно, ул, Сувор…
Цена по запросу
Склад 55 м² в Гродно, Беларусь
Склад 55 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 55 м²
Количество этажей 1
Аренда склада на ул. Индустриальной, 17 в г. Гродно. Общая площадь объекта 54,6 кв.м. Фунд…
$328
в месяц
Склад 276 м² в Гродно, Беларусь
Склад 276 м²
Гродно, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 276 м²
Количество этажей 1
Сдается в аренду многофункциональные помещения на ул. Лидской, 15А в Гродно (между ГАИ и ул.…
$966
в месяц
Склад 139 м² в Гродно, Беларусь
Склад 139 м²
Гродно, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 139 м²
Количество этажей 1
Сдается в аренду многофункциональные помещения на ул. Лидской, 15А в Гродно (между ГАИ и ул.…
$482
в месяц
Склад 67 м² в Гродно, Беларусь
Склад 67 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 67 м²
Количество этажей 1
Аренда на ул. Индустриальной, 17 в г. Гродно. Общая площадь объекта 67,4 кв.м. Фундамент- …
$337
в месяц
