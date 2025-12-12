Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Гродно
  4. Долгосрочная аренда
  5. Магазин

Долгосрочная аренда магазинов в Гродно, Беларусь

8 объектов найдено
Магазин 200 м² в Гродно, Беларусь
Магазин 200 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Сдаём в аренду помещение 200 кв.м. на ул. Антонова в центре Гродно. Местонахождение: Респуб…
$1,400
в месяц
Магазин 300 м² в Гродно, Беларусь
Магазин 300 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Сдаём в аренду помещение на ул. Антонова в центре Гродно. Местонахождение: Республика Белар…
$2,100
в месяц
Магазин 143 м² в Гродно, Беларусь
Магазин 143 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 143 м²
Этаж 2/2
Сдается в аренду административное помещение в г. Гродно, ул. Пушкина 31А.Отличное местораспо…
Цена по запросу
Магазин 459 м² в Гродно, Беларусь
Магазин 459 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 459 м²
Количество этажей 1
Сдается в аренду коммерческое нежилое помещение в г. Гродно, ул. Врублевского, 1/2. Общая п…
$3,529
в месяц
Магазин 111 м² в Гродно, Беларусь
Магазин 111 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 111 м²
Количество этажей 3
Сдаём в аренду помещение 111 кв.м. на ул. Антонова в центре Гродно. Наименование- Торговое …
$777
в месяц
Магазин 71 м² в Гродно, Беларусь
Магазин 71 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 71 м²
Количество этажей 2
Полностью готовое торговое помещение в центральной части города Гродно. Месторасположение: г…
$936
в месяц
Магазин 467 м² в Гродно, Беларусь
Магазин 467 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 467 м²
Количество этажей 3
Сдаём в аренду помещения от 16 кв.м. до 300 кв.м. на ул. Антонова в центре Гродно. Наименов…
$3,270
в месяц
Магазин 150 м² в Гродно, Беларусь
Магазин 150 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Сдаём в аренду изолированное помещение на ул. Антонова в центре Гродно. Местонахождение: Ре…
$2,271
в месяц
