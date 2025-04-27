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Дома с бассейном в Гродно, Беларусь

2 объекта найдено
Коттедж в Гродно, Беларусь
Коттедж
Гродно, Беларусь
Площадь 585 м²
В уникальном месте на первой береговой линии Немана, но при этом в самом центре Гродно распо…
$390,000
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Дом в Гродно, Беларусь
Дом
Гродно, Беларусь
Площадь 207 м²
Продается комфортный дом из деревянного бруса с двумя террасами и мансардой, баней с бассейн…
$159,000
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Параметры недвижимости в Гродно, Беларусь

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