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Дома с садом в Гродно, Беларусь

3 объекта найдено
Дом в Гродно, Беларусь
Дом
Гродно, Беларусь
Площадь 210 м²
Продается 2-этажный дом в Малаховичах. 31 сотка земли в частной собственности. Участок ровны…
$190,000
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Дом в Гродно, Беларусь
Дом
Гродно, Беларусь
Площадь 353 м²
В продаже просторный и надёжный дом в микрорайоне Южном на ул.Домейко:— общая площадь – 353,…
$120,000
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Дом в Гродно, Беларусь
Дом
Гродно, Беларусь
Площадь 292 м²
Продается просторный дом в городе в микрорайоне Южный с земельным участком 9,8 сотки, отличн…
$115,000
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Параметры недвижимости в Гродно, Беларусь

с гаражом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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