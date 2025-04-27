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Дома с гаражом в Гродно, Беларусь

15 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Гродно, Беларусь
Дом 4 комнаты
Гродно, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 359 м²
Количество этажей 2
Продается одноквартирный жилой дом рядом с центром города Гродно. Готов к проживанию. Площад…
$115,000
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Дом 4 комнаты в Гродно, Беларусь
Дом 4 комнаты
Гродно, Беларусь
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 383 м²
Количество этажей 2
В продаже уникальный по своей функциональности, архитектурным решениям и   уюту   дом в   лу…
Цена по запросу
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Коттедж в Гродно, Беларусь
Коттедж
Гродно, Беларусь
Площадь 585 м²
В уникальном месте на первой береговой линии Немана, но при этом в самом центре Гродно распо…
$390,000
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Дом в Гродно, Беларусь
Дом
Гродно, Беларусь
Площадь 353 м²
В продаже просторный и надёжный дом в микрорайоне Южном на ул.Домейко:— общая площадь – 353,…
$120,000
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Дом 5 комнат в Гродно, Беларусь
Дом 5 комнат
Гродно, Беларусь
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Продается уютный дом в частном секторе, микрорайон – Зарица 1 . Участок возле дома ровной пр…
$125,000
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Дом в Гродно, Беларусь
Дом
Гродно, Беларусь
Площадь 399 м²
Местоположение и инфраструктура: Беларусь, Гродненская область, город Гродно, улица Богатая,…
$119,000
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Дом в Гродно, Беларусь
Дом
Гродно, Беларусь
Площадь 207 м²
Продается комфортный дом из деревянного бруса с двумя террасами и мансардой, баней с бассейн…
$159,000
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Дом в Гродно, Беларусь
Дом
Гродно, Беларусь
Площадь 137 м²
Продается одноэтажный жилой дом в Южном по ул.Садакова, на всех центральных коммуникациях.Уч…
$95,000
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Дом в Гродно, Беларусь
Дом
Гродно, Беларусь
Площадь 180 м²
В продаже просторный и комфортный дом в микрорайоне Южном на ул. Отечественной— Общая площад…
$165,000
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Дом в Гродно, Беларусь
Дом
Гродно, Беларусь
Площадь 292 м²
Продается просторный дом в городе в микрорайоне Южный с земельным участком 9,8 сотки, отличн…
$115,000
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Дом в Гродно, Беларусь
Дом
Гродно, Беларусь
Площадь 157 м²
Дом мансардного типа, 1991 года постройки (год реконструкции 2018).Общая площадь по СНБ – 15…
$150,000
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Дом в Гродно, Беларусь
Дом
Гродно, Беларусь
Площадь 209 м²
В продаже просторный и комфортный дом мансардного типа с современным ремонтом в микрорайоне …
$165,000
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Дом в Гродно, Беларусь
Дом
Гродно, Беларусь
Площадь 197 м²
Местонахождение: г.Гродно. ул. Сергея БолгаринаОбщая информация о доме: незавершённое законс…
$85,000
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Дом в Гродно, Беларусь
Дом
Гродно, Беларусь
Площадь 185 м²
Крыша двухскатная, покрытие — металлочерепица Стены газосиликатный блок 30 см + термошуба из…
$165,000
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Дом в Гродно, Беларусь
Дом
Гродно, Беларусь
Площадь 158 м²
В продаже просторный дом мансардного типа с в микрорайоне Южном на ул.Кириченко:— общая площ…
$77,000
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Параметры недвижимости в Гродно, Беларусь

с садом
с бассейном
Недорогая
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