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Дома с гаражом в Гомеле, Беларусь

6 объектов найдено
Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
Площадь 106 м²
Общей площадью- 106,4 м.кв. Вода - центральное водоснабжение. Канализация местная. Газ, двух…
$59,500
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Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
Площадь 229 м²
Продается  дом по улице Ореховой в Костюковке, частный сектор. Готовность реконструкции дома…
$42,000
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Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
Площадь 61 м²
Полдома - 100% готов к проживанию и оборудован всей необходимой мебелью и техникой. Общая пл…
$55,000
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Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
Площадь 324 м²
Благоустроенный 3-этажный жилой дом с новым современным аккуратным ремонтом общей площадью 3…
$165,000
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Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
Площадь 99 м²
В продаже дом 99.2 кв.м. по улице  М. Ломоносова. (Костюковка) Дом новый, полностью готов к …
$95,000
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Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
Площадь 44 м²
В продаже доля 49/100 в кирпичном доме, ул. Фестивальная.Комфортное расположение от проезжей…
$18,500
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Параметры недвижимости в Гомеле, Беларусь

с садом
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