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Дома с садом в Гомеле, Беларусь

3 объекта найдено
Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
Площадь 106 м²
Общей площадью- 106,4 м.кв. Вода - центральное водоснабжение. Канализация местная. Газ, двух…
$59,500
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Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
Площадь 85 м²
Продается одноэтажный кирпичный жилой дом 1976/1992 г.г. постройки, расположенный на участке…
$55,000
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Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
Площадь 214 м²
Просторный современный дом в микрорайоне индивидуальной жилой застройки "Новая Жизнь". Участ…
$100,000
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Параметры недвижимости в Гомеле, Беларусь

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