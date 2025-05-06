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Дома с садом в Гомельской области, Беларусь

Гомель
35
Бобовичский сельский Совет
6
Речица
6
Чёнковский сельский Совет
6
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12 объектов найдено
Дом в Бобовичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Бобовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 173 м²
Прекрасный дачный дом в одном из лучших мест для отдыха! Река в 5 минутах ходьбы с пляжами …
$20,000
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Дом в Жгунский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жгунский сельский Совет, Беларусь
Дачный  деревянный  дом. 2 этажа с печным отоплением.Есть летний водопровод для полива и кол…
$5,500
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Дом в Борщёвский сельский Совет, Беларусь
Дом
Борщёвский сельский Совет, Беларусь
Площадь 183 м²
Продается просторный дачный коттедж в СТ "Криничный", Борщевского с/с, Речицкий район Гом.об…
$52,000
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Коттедж в Рогачёв, Беларусь
Коттедж
Рогачёв, Беларусь
Площадь 257 м²
Эксклюзивный коттедж в самом сердце города! Ваш личный пятизвездочный оазис в центре города:…
$275,000
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Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
Площадь 106 м²
Общей площадью- 106,4 м.кв. Вода - центральное водоснабжение. Канализация местная. Газ, двух…
$57,000
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Дом в Речица, Беларусь
Дом
Речица, Беларусь
Площадь 62 м²
В центре Днепровского района города Речица, на улице Авроры, продается двухквартирный жилой …
$23,400
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Дом в Улуковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Улуковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 94 м²
Продаётся дача в СТ Ипуть-1 ( Романовичи) 20 минут от Гомеля. 10 мин. до остановки, рядом ма…
$40,700
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Дом в Проскурни, Беларусь
Дом
Проскурни, Беларусь
Площадь 80 м²
Мечта Вашей жизни, сельский Дом, в агрогородке. Все коммуникации, в доме,  центральные – газ…
$17,500
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Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
Площадь 85 м²
Продается одноэтажный кирпичный жилой дом 1976/1992 г.г. постройки, расположенный на участке…
$55,000
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Дом в Чирковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чирковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 69 м²
Важно! Возможно приобретение в кредит по партнерской программе с ОАО "АСБ Беларусбанк" и ОАО…
$25,000
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Дом в Жгунский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жгунский сельский Совет, Беларусь
Площадь 38 м²
Продается дача в СТ Лесная Поляна Добрушского района, д. Дударево. Проезд из города: на приг…
$8,000
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Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
Площадь 214 м²
Просторный современный дом в микрорайоне индивидуальной жилой застройки "Новая Жизнь". Участ…
$100,000
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