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Дома с гаражом в Гомельской области, Беларусь

Гомель
35
Бобовичский сельский Совет
6
Речица
6
Чёнковский сельский Совет
6
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12 объектов найдено
Дом в Бобовичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Бобовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 173 м²
Прекрасный дачный дом в одном из лучших мест для отдыха! Река в 5 минутах ходьбы с пляжами …
$20,000
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Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
Площадь 61 м²
Полдома - 100% готов к проживанию и оборудован всей необходимой мебелью и техникой. Общая пл…
$55,000
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Коттедж в Рогачёв, Беларусь
Коттедж
Рогачёв, Беларусь
Площадь 257 м²
Эксклюзивный коттедж в самом сердце города! Ваш личный пятизвездочный оазис в центре города:…
$275,000
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Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
Площадь 324 м²
Благоустроенный 3-этажный жилой дом с новым современным аккуратным ремонтом общей площадью 3…
$165,000
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Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
Площадь 106 м²
Общей площадью- 106,4 м.кв. Вода - центральное водоснабжение. Канализация местная. Газ, двух…
$57,000
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Дом в Речица, Беларусь
Дом
Речица, Беларусь
Площадь 62 м²
В центре Днепровского района города Речица, на улице Авроры, продается двухквартирный жилой …
$23,400
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Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
Площадь 229 м²
Продается  дом по улице Ореховой в Костюковке, частный сектор. Готовность реконструкции дома…
$42,000
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Дом в Чирковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чирковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 69 м²
Важно! Возможно приобретение в кредит по партнерской программе с ОАО "АСБ Беларусбанк" и ОАО…
$25,000
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Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
Площадь 44 м²
В продаже доля 49/100 в кирпичном доме, ул. Фестивальная.Комфортное расположение от проезжей…
$18,500
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Дом в Цагельня, Беларусь
Дом
Цагельня, Беларусь
Площадь 143 м²
Продается современный двухэтажный дом в п. Цагельня, по ул. Вишнёвая. Дом введен в эксплуата…
$83,900
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Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
Площадь 99 м²
В продаже дом 99.2 кв.м. по улице  М. Ломоносова. (Костюковка) Дом новый, полностью готов к …
$95,000
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Дом в Чёнковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чёнковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 283 м²
Продается уютный дом в живописном районе!Добро пожаловать в ваш будущий дом! Предлагаем к пр…
$150,000
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