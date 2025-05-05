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Дома с гаражом в Гайненском сельском Совете, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Гайна, Беларусь
Дом
Гайна, Беларусь
Площадь 86 м²
Добрый день! Всем, кто увидел это объявление, предоставляется уникальная возможность приобре…
$59,900
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Дом в Гайненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гайненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 122 м²
Продается садовый полностью готовый дом для жизни и отдыха в СТ "Электрон-89" (27 км от МКАД…
$14,000
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Параметры недвижимости в Гайненском сельском Совете, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
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