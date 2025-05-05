Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Гайненский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в Гайненском сельском Совете, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Гайна, Беларусь
Дом
Гайна, Беларусь
Площадь 86 м²
Добрый день! Всем, кто увидел это объявление, предоставляется уникальная возможность приобре…
$59,900
Оставить заявку
Дом в Гайненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гайненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 22 м²
Продаётся дача (садовый домик) в с/т "Михалковичи", Логойский район. Земля в частной собстве…
$7,200
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Гайненском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти