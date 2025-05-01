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Продажа новостроек в Фаниполе

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Жилой комплекс "Современный"
Жилой комплекс "Современный"
Фаниполь, Беларусь
от
$24,263
Количество этажей 10
Жилой комплекс «Современный» Удобное сочетание городского формата жизни в многоквартирном доме вдали от городских кварталов в небольшом уютном городке сейчас очень популярный вариант жилья в зоне большого города. Жилой комплекс находится в городе Фаниполь. Фаниполь – один из самых уютн…
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