Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Дзержинск
  4. Коммерческая
  5. Производство

Производственные здания в Дзержинске, Беларусь

Производство Удалить
Очистить
1 объект найдено
Производство 350 м² в Дзержинск, Беларусь
Производство 350 м²
Дзержинск, Беларусь
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Номер договора с агентством 1823/1 от 2022-09-30
$170,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти