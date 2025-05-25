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Коммерческая недвижимость в Дзержинске, Беларусь

2 объекта найдено
Производство 350 м² в Дзержинск, Беларусь
Производство 350 м²
Дзержинск, Беларусь
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Номер договора с агентством 1823/1 от 2022-09-30
$170,000
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Коммерческое помещение 181 м² в Дзержинск, Беларусь
Коммерческое помещение 181 м²
Дзержинск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 181 м²
Этаж 1/1
Номер договора с агентством 429 от 2025-05-12
$80,000
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