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Продажа офисных помещений в Дзержинском районе, Беларусь

коммерческая недвижимость
16
склады
4
1 объект найдено
Офис 286 м² в Станьково, Беларусь
Офис 286 м²
Станьково, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 286 м²
Этаж 1/1
Предлагаем Вашему вниманию участок с капитальными строениями, расположенный по адресу: Минск…
$70,000
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