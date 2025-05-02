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Склады в Дзержинском районе, Беларусь

коммерческая недвижимость
16
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4 объекта найдено
Склад 286 м² в Станьково, Беларусь
Склад 286 м²
Станьково, Беларусь
Площадь 286 м²
Количество этажей 1
Предлагаем Вашему вниманию участок с капитальными строениями, расположенный по адресу: Минск…
$70,000
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Склад 1 426 м² в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Склад 1 426 м²
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 1 426 м²
Этаж 1/1
Три отдельно стоящих склада на огороженной территории (0,4 га), в 16 км от авторынка Малинов…
$190,000
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Склад 300 м² в Станьково, Беларусь
Склад 300 м²
Станьково, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 300 м²
Этаж 1/1
Внимание! Возможна аренда складских помещений от 100 м2 до 1000 м2, по цене 1,2 дол.сша/м2. …
$150,000
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Склад 516 м² в Боровской сельский Совет, Беларусь
Склад 516 м²
Боровской сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 516 м²
Этаж 1/1
Продается  цех деревообработки и фермерское хозяйство, в д. Бакиново, Дзержинский район, Бре…
$100,000
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