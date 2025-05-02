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Коммерческая недвижимость в Дзержинском районе, Беларусь

Станьковский сельский Совет
4
Демидовичский сельский Совет
4
Боровской сельский Совет
4
16 объектов найдено
Производство 350 м² в Дзержинск, Беларусь
Производство 350 м²
Дзержинск, Беларусь
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Номер договора с агентством 1823/1 от 2022-09-30
$170,000
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Коммерческое помещение 200 м² в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 200 м²
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
Совершенно новый энергоэффективный комплекс на просторном участке в живописной и экологическ…
$699,000
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Офис 286 м² в Станьково, Беларусь
Офис 286 м²
Станьково, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 286 м²
Этаж 1/1
Предлагаем Вашему вниманию участок с капитальными строениями, расположенный по адресу: Минск…
$70,000
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Коммерческое помещение 200 м² в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 200 м²
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
Совершенно новый энергоэффективный комплекс на просторном участке в живописной и экологическ…
$699,000
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Коммерческое помещение 516 м² в Боровской сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 516 м²
Боровской сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 516 м²
Этаж 1/1
Продается  цех деревообработки и фермерское хозяйство, в д. Бакиново, Дзержинский район, Бре…
$100,000
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Склад 286 м² в Станьково, Беларусь
Склад 286 м²
Станьково, Беларусь
Площадь 286 м²
Количество этажей 1
Предлагаем Вашему вниманию участок с капитальными строениями, расположенный по адресу: Минск…
$70,000
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Склад 1 426 м² в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Склад 1 426 м²
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 1 426 м²
Этаж 1/1
Три отдельно стоящих склада на огороженной территории (0,4 га), в 16 км от авторынка Малинов…
$190,000
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Производство 516 м² в Боровской сельский Совет, Беларусь
Производство 516 м²
Боровской сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 516 м²
Этаж 1/1
Продается  цех деревообработки и фермерское хозяйство, в д. Бакиново, Дзержинский район, Бре…
$100,000
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Коммерческое помещение 286 м² в Фаниполь, Беларусь
Коммерческое помещение 286 м²
Фаниполь, Беларусь
Площадь 286 м²
Количество этажей 3
В одном из самых "молодых" городов Беларуси в г. Фаниполь Дзержинского р-на, Минской обл., 1…
$130,000
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Коммерческое помещение 313 м² в Волма, Беларусь
Коммерческое помещение 313 м²
Волма, Беларусь
Площадь 313 м²
Этаж 1/1
Продается здание бывшего детского сада по адресу Минская обл, Дзержинский район, а/г Волма, …
$100,000
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Магазин 46 м² в Станьково, Беларусь
Магазин 46 м²
Станьково, Беларусь
Площадь 46 м²
Этаж 1
Продается в самом центре д. Станьково Дзержинского района (27 км от МКАД) административно-хо…
$9,500
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Ресторан, кафе 1 037 м² в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Ресторан, кафе 1 037 м²
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 037 м²
Количество этажей 2
ПродажаСтатус объекта - ресторанАдрес: Фанипольский с/с, д. Красная Горка (Координаты: 53.72…
$490,000
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Склад 300 м² в Станьково, Беларусь
Склад 300 м²
Станьково, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 300 м²
Этаж 1/1
Внимание! Возможна аренда складских помещений от 100 м2 до 1000 м2, по цене 1,2 дол.сша/м2. …
$150,000
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Склад 516 м² в Боровской сельский Совет, Беларусь
Склад 516 м²
Боровской сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 516 м²
Этаж 1/1
Продается  цех деревообработки и фермерское хозяйство, в д. Бакиново, Дзержинский район, Бре…
$100,000
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Коммерческое помещение 516 м² в Боровской сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 516 м²
Боровской сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 516 м²
Этаж 1/1
Продается  цех деревообработки и фермерское хозяйство, в д. Бакиново, Дзержинский район, Бре…
$100,000
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Коммерческое помещение 200 м² в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 200 м²
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
Совершенно новый энергоэффективный комплекс на просторном участке в живописной и экологическ…
$699,000
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Типы недвижимости в Дзержинском районе

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