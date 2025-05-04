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Квартиры с гаражом в Дзержинском районе, Беларусь

Фаниполь
19
Дзержинск
13
Негорельский сельский Совет
8
Демидовичский сельский Совет
4
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1 объект найдено
Квартира в Дзержинск, Беларусь
Квартира
Дзержинск, Беларусь
Площадь 52 м²
Продается полдома  в городе-спутнике Дзержинске!   Общая площадь: 51.7 кв. метра. Жилая ко…
$40,500
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Параметры недвижимости в Дзержинском районе, Беларусь

с садом
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