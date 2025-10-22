Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Дещенский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Сад

Квартиры с садом в Дещенском сельском Совете, Беларусь

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира в Дещенка, Беларусь
Квартира
Дещенка, Беларусь
Площадь 50 м²
В продаже  дом (квартира в двухквартирном жилом доме)! Просторный и светлый дом, расположенн…
$26,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Дещенском сельском Совете, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти