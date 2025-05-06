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Квартиры в Дещенском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Дещенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 38 м²
Продается полдома в пригороде Минска в д. Проходы. Минский обл., Узденский р-н. 35 км от МКА…
$6,200
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Параметры недвижимости в Дещенском сельском Совете, Беларусь

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