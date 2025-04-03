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Жильё в Дятлово, Беларусь

дома
3
3 объекта найдено
Дом в Дятлово, Беларусь
Дом
Дятлово, Беларусь
Площадь 205 м²
Продается светлый, большой дом по ул. Битько 1 А, г.Дятлово. Дом с красивым садом, где можно…
$70,000
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Дом в Дятлово, Беларусь
Дом
Дятлово, Беларусь
Площадь 97 м²
Продается уютный кирпичный 4-х комнатный дом по улице Фогеля с техникой и мебелью. Земельный…
$50,000
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Дом 3 комнаты в Дятлово, Беларусь
Дом 3 комнаты
Дятлово, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 114 м²
Количество этажей 1
Дом расположен на центральной улице вблизи центра города. Общая площадь дома – 114,0 м. кв.,…
$25,000
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