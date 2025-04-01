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Дома с гаражом в Дрогичинский район, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Дрогичин, Беларусь
Дом
Дрогичин, Беларусь
Площадь 181 м²
Предлагаем прекрасный вариант для жизни и бизнеса.  Жилой дом в Брестском р-не с продуманной…
$28,000
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Параметры недвижимости в Дрогичинский район, Беларусь

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