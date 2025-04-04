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Жильё в Дрогичинский район, Беларусь

Дрогичин
4
6 объектов найдено
Коттедж в Дрогичин, Беларусь
Коттедж
Дрогичин, Беларусь
Площадь 307 м²
Продам Незавершенное законсервированное капитальное строение Брестская обл., г. Дрогичин, ул…
$30,000
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Дом в Дрогичин, Беларусь
Дом
Дрогичин, Беларусь
Площадь 181 м²
Предлагаем прекрасный вариант для жизни и бизнеса.  Жилой дом в Брестском р-не с продуманной…
$28,000
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Дом в Антополь, Беларусь
Дом
Антополь, Беларусь
Площадь 74 м²
Жилой дом в аг. Детковичи. 1995 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 75,5 кв.м, общ.- 73,5 кв.м, жил.- 43,…
$37,000
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Дом в Осовецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Осовецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 105 м²
Капитальный двухэтажный дом на берегу канала для активного отдыха. Продается прекрасный земе…
$31,000
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Квартира 2 комнаты в Дрогичин, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Дрогичин, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 4/4
2-комнатная квартира, г. Дрогичин, ул. Первомайская, 1986 г.п., 4 / 4 панель, 52,8 / 52,0 / …
$20,600
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Квартира 2 комнаты в Дрогичин, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Дрогичин, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 4/5
2-комнатная квартира, г. Дрогичин, ул. Первомайская, 1986 г.п., 4 / 5 кирпич, 48,3 / 47,8 / …
$16,550
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