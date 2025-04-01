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Дома в Дрогичинский район, Беларусь

5 объектов найдено
Дом в Осовцы, Беларусь
Дом
Осовцы, Беларусь
Площадь 86 м²
Мансардный жилой дом и банный комплекс 2022 года постройки на берегу Днепробугского канала в…
$180,000
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Дом в Осовецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Осовецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 105 м²
Капитальный двухэтажный дом на берегу канала для активного отдыха. Продается прекрасный земе…
$31,000
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Коттедж в Дрогичин, Беларусь
Коттедж
Дрогичин, Беларусь
Площадь 307 м²
Продам Незавершенное законсервированное капитальное строение Брестская обл., г. Дрогичин, ул…
$30,000
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Дом в Дрогичин, Беларусь
Дом
Дрогичин, Беларусь
Площадь 181 м²
Предлагаем прекрасный вариант для жизни и бизнеса.  Жилой дом в Брестском р-не с продуманной…
$28,000
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Дом в Антополь, Беларусь
Дом
Антополь, Беларусь
Площадь 74 м²
Жилой дом в аг. Детковичи. 1995 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 75,5 кв.м, общ.- 73,5 кв.м, жил.- 43,…
$37,000
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Параметры недвижимости в Дрогичинский район, Беларусь

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